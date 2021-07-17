Ломаченко – Лопес: категорический прогноз от Фьюри-старшего

Отец чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джон Фьюри дал прогноз на ожидающийся реванш между американцем Теофимо Лопесом и украинцем Василием Ломаченко.
Читайте также: Ломаченко – бывшая девушка Лопеса! Так Васю еще не унижали
"Лопес – это острый боец, очень умелый боец. У Теофимо Лопеса совсем другой класс. Один – хороший боец, второй – превосходный боец. Вот в чем разница. А когда превосходный встречается с хорошим, то есть только один победитель – превосходный. Лопес выиграет снова. Будет повторение", – заявил Джон Фьюри каналу Boxing Social
Напомним, в октябре прошлого года Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу по очкам. Судьями был зафиксирован счет 116:112, 119:109 и 117:111 в пользу американца.
После этого лагерь Теофимо долгое время отказывался от реванша с Ломаченко. Но после убедительной победы Василия над Накатани – согласился. Не исключено, второй бой Ломаченко – Лопес состоится в декабре.
"Потрясающая, потрясающая работа Василия. Накатани – высокий, длиннорукий, но медленный. Ломаченко смог приспособиться и держал нужную дистанцию. В его исполнении получился великолепный бой", – заявил после победы Василия нокаутом над Накатани Теофимо Лопес-старший