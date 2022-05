Бій з тінню. Несподіваний метод боротьби з похміллям від Тайсона Ф'юрі (відео)

Епатажний Тайсон Ф'юрі продовжує дивувати, приковуючи загальну увагу до своєї особи. Днями папараці застукали п'яного Ф'юрі в Каннах, коли Циганський король роздавав чемпіонські пенделі місцевим таксистам

Але чемпіон світу з боксу не став йти в тривалий запій і досить швидко повернув свою форму. А допоміг Тайсону у цьому спорт.

Для початку циганський король разом зі своїм батьком зробили легку пробіжку вулицями міста.

Tyson Fury і John Fury out for run this morning after a heavy night last night pic.twitter.com/r3nyPmAM8e

А потім здоровань провів бій із тінню на свіжому повітрі.

Людина в човні я завжди following me!



SOUTH OF FRANCE

2022.



1 of the most beautiful places на earth BLESSED pic.twitter.com/rN27bXEBAr