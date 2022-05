Бой с тенью. Неожиданный метод борьбы с похмельем от Тайсона Фьюри (видео)

Эпатажный Тайсон Фьюри продолжает чудить, приковывая всеобщее внимание к своей особе. На днях папарацци застукали пьяного Фьюри в Каннах, когда Цыганский король раздавал чемпионские пендели местным таксистам.

Но чемпион мира по боксу не стал уходить в длительный запой и довольно быстро вернул свою форму. А помог Тайсону в этом спорт.

Для начала Цыганский король вместе со своим отцом сделали легкую пробежку по улицам города.

Tyson Fury and John Fury out for a run this morning after a heavy night last night pic.twitter.com/r3nyPmAM8e

А затем здоровяк провел бой с тенью на свежем воздухе.

The man in the shadow is always following me!



SOUTH OF FRANCE

2022.



1 of the most beautiful places on earth BLESSED pic.twitter.com/rN27bXEBAr