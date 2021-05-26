А ну, назад! Усик сів на велосипед і погнав за Джошуа

Джошуа в ролі Форреста Гампа, Усик – в ролі поганого хлопця: промоутерська компанія українського боксера опублікувала відео його гонитви за британським чемпіоном світу

Усик женеться за Джошуа / Фото: Instagram

Нехай Ентоні Джошуа і Олександр Усик ще не домовилися про бій, його розігрів уже триває повним ходом.

Промоутерська компанія Усика опублікувала в Instagram веселе відео з фільму "Форрест Гамп", на якому тікаючому Форресту "наділи" маску Ентоні Джошуа, а поганим хлопцям, що наздоганяють його на велосипедах з криками "А ну, назад!", додали обличчя Олександра Усика і його менеджера Егіса Клімаса.

При цьому знаменитою фразою – "Біжи, Форресте! Біжи!" – Гампа-Джошуа закликає до втечі промоутер британця Едді Гірн.

Усик наздоганяє Джошуа Відео: Instagram

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Нагадаємо, раніше WBO схвалила чемпіонський бій Усика з Джошуа. У них є ще тиждень, щоб домовитися про умови поєдинку, інакше будуть оголошені торги.

Бій Усик – Джошуа може відбутися 21 або 28 серпня. За словами Едді Гірна, розглядається проведення поєдинку в Лондоні – на "Вемблі" або на стадіоні "Тоттенгем Готспур Стедіум".

Бой Усик – Джошуа може пройти на "Уемблі"

При цьому промоутер Джошуа заявив, що у них є запасні варіанти на випадок зриву бою з Усиком – тоді проти Ентоні може вийти Ділліан Вайт або Енді Руїс.