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А ну, назад! Усик сел на велосипед и погнал за Джошуа

Олег Люлька Олег Люлька
26 мая, 09:49
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Джошуа в роли Форреста Гампа, Усик – в роли плохого парня: промоутерская компания украинского боксера опубликовала видео его погони за британским чемпионом мира
Усик в погоне за Джошуа
Усик в погоне за Джошуа / Фото: Instagram

Пусть Энтони Джошуа и Александр Усик еще не договорились о бое, его разогрев уже идет полным ходом.

Промоутерская компания Усика опубликовала в Instagram забавное видео из фильма "Форрест Гамп", на котором убегающему Форресту "надели" маску Энтони Джошуа, а плохим парням, догоняющим его на велосипедах с криками "А ну, назад!", добавили лица Александра Усика и его менеджера Эгиса Климаса.

При этом знаменитой фразой – "Беги, Форрест! Беги!" – Гампа-Джошуа призывает к бегству промоутер британца Эдди Хирн.

Усик догоняет Джошуа Видео: Instagram

В тренде

Напомним, ранее WBO одобрила чемпионский бой Усика с Джошуа. У них есть еще неделя, чтобы договориться об условиях поединка, иначе будут объявлены торги.

Бой Усик – Джошуа может состояться 21 или 28 августа. По словам Эдди Хирна, рассматривается проведение поединка в Лондоне – на "Уэмбли" или на стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

Бой Усик – Джошуа может пройти на "Уэмбли"
Бой Усик – Джошуа может пройти на "Уэмбли"

При этом промоутер Джошуа заявил, что у них есть запасные варианты на случай срыва боя с Усиком – тогда против Энтони может выйти Диллиан Уайт или Энди Руис.

Усик и Красюк – видео для Эдди Хирна Видео: Instagram

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