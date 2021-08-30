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Золото с мировым рекордом! Андрей Трусов стал чемпионом Паралимпиады

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
30 августа, 11:18
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Украинский пловец Андрей Трусов выиграл уже третью свою медаль на Паралимпийских играх в Токио. На его счету золото и две бронзы
Андрей Трусов выиграл три награды на Играх в Японии
Андрей Трусов выиграл три награды на Играх в Японии

Кладезем медалей для Украины стал бассейн в Токио. Уже в первом сегодняшнем финале наш Андрей Трусов получил награду высшей пробы. Ранее Украина собрала полный комплект медалей!

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Трусов стал победителем на дистанции 100 метров на спине. Паралимпийское золото украинец выиграл с мировым рекордом – 1.08,14!

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Это уже третья медаль Трусова в Токио-2020. Он завоевал серебро на дистанции 400 метров вольным стилем и на 200 метров комплексом.

Смотрите также: Таблица медалей Паралимпиады-2020 в Токио

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Таким образом, сборная Украины на Паралимпийских играх завоевала уже 48 наград – 12 золотых, 24 серебряных и 12 бронзовых. В общекомандном зачете наша команда занимает пятое место.

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И
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О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтер
6
12:4
13
3
Днепр-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Александрия
6
7:5
11
7
Заря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Ингулец
6
8:11
7
10
Рух
6
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7
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Металлист 1925
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6
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5
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7:16
4
15
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2
16
Мариуполь
6
8:15
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
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