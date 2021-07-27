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Свитолиной очень тяжело физически играть каждый день: состоянии Элины в Токио-2020

Елена Павлова Елена Павлова
27 июля, 17:46
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Во вторник первая ракетка Украины Элина Свитолина в 1/8 финала Олимпийских игр-2020 одержала сложную победу над неуступчивой Марией Саккари из Греции
Элине Свитолиной непросто играть в условиях Токио
Элине Свитолиной непросто играть в условиях Токио / Фото: Reuters

Успех Свитолиной в матче с Саккари и ее выход в четвертьфинал прокомментировал капитан сборной Украины Михаил Филима. Завтра на олимпийском турнире в Токио-2020 украинка сразится с итальянкой Камилой Джорджи.

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"В первом сете Элина не смогла использовать несколько шансов, вела с брейком. Чувствовалось напряжение, чувствовалось, что на кону многое стоит. Но качество игры было достаточно высокое", – цитирует Филиму Sport.ua

Элина Свитолина продолжает побеждать
Элина Свитолина продолжает побеждать / Фото: Reuters

Также капитан отметил, что в Токио очень сложные погодные условия, а у Элины это был уже третий 3-сетовий матч подряд, который длился более двух часов:

"К счастью, сегодня было немного легче, прямо перед игрой Элины открыли крышу. Солнце немного мешало, но температура была ниже, чем в предыдущие дни.

Свитолиной очень тяжело физически играть каждый день такие затяжные матчи. но мы делаем все возможное, чтобы она восстановилась к завтрашней игре. Нам очень помогает с подготовкой к матчам тренер Элины Энди Беттлз, который лучше знает ее соперниц

Элина Свитолина стартовала в Токио с победы
Элина Свитолина стартовала в Токио с победы / Фото: Reuters

Отметим, что Элина во второй раз в своей карьере вышла в 1/4 финала Олимпиады. В Рио-2016 украинка на этом и остановилась, проиграв чешке Петре Квитовой. Но в Токио, надеемся, Свитолина пройдет дальше.

Напомним, что накануне Олимпиады Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса
Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса / Фото: Instagram

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