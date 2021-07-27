Світоліній дуже важко фізично грати кожен день: стан Еліни в Токіо-2020

У вівторок перша ракетка України Еліна Світоліна у 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2020 здобула важку перемогу над непоступливою Марією Саккарі з Греції

Еліні Світоліной непросто грати в умовах Токіо / Фото: Reuters

Успіх Світоліної в матчі з Саккарі і її вихід до чвертьфіналу прокоментував капітан збірної України Михайло Філіма. Завтра на олімпійському турнірі в Токіо-2020 українка побореться з італійкою Камілою Джорджі.

Читайте також: Монфіс зачекає! Світоліна залишила собі дівоче прізвище

"У першому сеті Еліна не змогла використати кілька шансів, вела з брейком. Відчувалася напруга, відчувалося, що на кону багато коштує. Але якість гри було досить високе", – цитує Филима Sport.ua

Еліна Світоліна продовжує перемагати / Фото: Reuters

Також капітан зазначив, що в Токіо дуже складні погодні умови , А у Еліни це був уже третій 3-сетів матч поспіль, який тривав понад дві години:

"На щастя, сьогодні було трохи легше, прямо перед грою Еліни відкрили дах. Сонце трохи заважало, але температура була нижче, ніж в попередні дні.

Світоліной дуже важко фізично грати кожен день такі затяжні матчі. але ми робимо все можливе, щоб вона відновилася до завтрашньої гри. Нам дуже допомагає з підготовкою до матчів тренер Еліни Енді Беттлз, який краще знає її суперниць

Еліна Світоліна стартувала в Токіо з перемоги / Фото: Reuters

Відзначимо, що Еліна вдруге в своїй кар'єрі вийшла в 1/4 фіналу Олімпіади. У Ріо 2016 українка на цьому і зупинилася, програвши чешці Петрі Квітовій. Але в Токіо, сподіваємося, Світоліна пройде далі.

Нагадаємо, що напередодні Олімпіади Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.