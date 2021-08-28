С лучшим результатом в сезоне! Данилюк выиграл серебро Паралимпиады

Успешно начался для Украины очередной соревновательный день на Паралимпийских играх в Токио. С утра наша команда выиграла серебряную медаль.
Смотрите также: Таблица медалей Паралимпийских игр в Токио
28-летний украинец Роман Данилюк занял второе место в толкании ядра в классе F12. Роман показал свой лучший результат в сезоне – 16,53 м.
А для золота испанцу Киму Лопесу Гонсалесу пришлось побить мировой рекорд – 17,04 м.
Еще две медали для нашей команды сегодня завоевали Иван Май и Максим Николенко. Они взял бронзу в настольном теннисе.
Ранее мы писали, что Анна Стеценко выиграла четвертую награду высшей пробы на Паралимпиадах. Она взяла золото Токио-2020 в плавании. А ранее в Рио-2016 стала трехкратной паралимпийской чемпионкой.