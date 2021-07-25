Россиянки перестреляли украинок на Олимпиаде-2020

Сборная Украины по стрельбе из лука разгромно проиграла в 1/8 финала Олимпиады-2020 и прекратила борьбу на турнире. Обидчиками наших девушек стала команда РОКа

Анастасия Павлова на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Наша команда в составе Вероники Марченко, Анастасии Павловой и Лидией Сичениковой сумела выиграть лишь один сет, а в остальных уступили в каких-то один-два балла, но в итоге это вылилось в неприглядные 2:6.

На этом выступление нашей женской команды в Токио завершено, но Украину в стрельбе из лука еще представит Алексей Гунбин. Он выступит в одиночном разряде.

Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.

Кроме этого, на нашем сайте есть актуальная таблица медалей Олимпиады-2020, которая обновляется после каждого соревнования.