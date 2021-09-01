Не оставил соперникам и шанса на победу! Третье золото украинского пловца на Паралимпиаде-2020

Украинский мультимедалист Максим Крипак выиграл третью золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио

Максим Крипак золотой медалист Паралимпиады-2020 / Фото: Reuters

На Паралимпийских играх-2020 в Токио украинский спортсмен пополнил медальный зачет сборной золотой наградой.

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Пловец Максим Крипак выиграл золото в заплыве на 400 метров вольным стилем, не давая соперникам ни единого шанса вмешаться в борьбу.

Максим Крипак завоевал золото Паралимпийских игр / Фото: Reuters

Для 26-летнего Крипака это уже третье золото в Токио-2020. А всего на Паралимпийских играх украинец выиграл пять наград: три золота, серебро и бронзу.

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На данный момент в активе украинских паралимпийцев 71 медаль: 16 золотых, 34 серебряных и 21 бронзовая. В общем медальном зачете Украина занимает шестое место.

Смотрите Медальный зачет Паралимпийских игр 2020