Девушка обвинила в избиении звездного теннисиста Зверева, а он скоро станет отцом

Сегодняшний день немецкий теннисист с российским корнями Александр Зверев запомнит надолго. 23-летний спортсмен попал под холодный душ после новостей от своих бывших девушек. Одна из них обвинила его в избиении, а другая рассказала, что беременна от него. Читайте о карьере и девушках Александра Зверева.

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Россиянка Ольга Шарыпова, которая была в отношениях со Зверевым в 2018-2019 гг., рассказала, как он ее бил, стукал головой об стену и даже пытался душить подушкой. В соцсетях девушка не назвала имени насильника, но позже подтвердила в СМИ, что пострадала именно от теннисиста.

Другой пассии Зверева повезло больше. Модель Бренда Патеа не подверглась побоям со стороны парня, но поведала изданию Bild, что беременна от него. Также немка румынского происхождения рассказала, что сейчас на пятом месяце беременности, а в будущем не собирается делить опеку над ребенком с Александром.

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Сейчас теннисист занимает седьмое место в мировом рейтинге, а за свою карьеру он заработал на корте около 23 миллионов долларов. Недавно Зверев обматерил отца во время матча, доведя того до слез.

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Дарья Белодед учится играть в теннис

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