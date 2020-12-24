Показала шикарные ноги, елку и любимого мужчину: Рождество первой красавицы тенниса

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович и ее муж, чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Бастиан Шванштайгер уже готовы к празднованию Рождества и Нового года. Сербская теннисистка и легенда "Баварии" показали, как нарядили свою елку в Instagram. Ранее Иванович помогла правительству Сербии бороться с коронавирусом.

"Мы уже поставили елку. А как у вас с подготовкой к праздникам?" — подписан снимок Ана.

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"Безумна красивая и просто потрясающая", "самая красивая пара", – писали фоловеры под фото Иванович и уже седеющего Швайнштайгера.

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Напомним, что первая красавица женского тура Иванович является чемпионкой "Ролан Гаррос"-2008, финалисткой Кубка Федерации 2012 года и победительницей 15 турниров WTA в одиночном разряде. 12 июля 2016 года сербка вышла замуж за немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера, а в конце 2016-го объявившая о завершении карьеры. Сейчас 33-летняя спортсменка воспитывает двоих детей.

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