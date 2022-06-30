Почему вы лжете, ублюдки? Теннисистка дала совет россиянам после Кременчуга

Известная украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала российские фейки о том, что ТЦ в Кременчуге был пустым

После удара ракеты ТЦ в Кременчуге полностью сгорел / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Украинская теннисистка Катарина Завацкая остро отреагировала на обстрел торгового центра в Кременчуге. Нашу спортсменку возмущает тот факт, что в России отрицают удар по мирным жителям.

Ранее украинский теннисист высмеял Макрона после его поста о Кременчуге.

Реклама

"Лжецы. Российские новости говорят, что торговый центр, в который попала бомба, был пустым, и это была случайность. Вы бл*ть, серьезно? Фейковые новости по всей России. Россияне, если вы верите – это большая ошибка. Люди в Украине умирают каждый день из-за русских бомб.

На Западе есть мнение, что Россия сознательно бьет по гражданским объектам, чтобы вызвать больше негодования. И тем самым смягчить возможную реакцию на тактический ядерный удар. / Фото: slovoidilo.ua

С*ки, почему вы лжете? Пустой торговый центр? Случайно? Ублюдки. Каждый россиянин, который поддерживает действия своей страны, смотрит пропагандистские новости России. Более того, верит в них.

Пожалуйста, откройте глаза, посмотрите всемирные новости. Мир не будет лгать вам. Пожалуйста, помогайте чем можете, чтобы остановить это, дети умирают", – цитирует Завацкую sport24.ua.

Катарина Завацкая играет с сине-желтой лентой

Реклама

Отметим, что Россия продолжает бомбить мирные объекты в Украине. Ранее войска РФ обстреляли стадион в Николаеве, из-за чего на арене образовалась огромная воронка.