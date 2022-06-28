Воронка глубиной 5 метров. Рашисты "демилитаризировали" стадион Николаева (фото)

Утром 28 июня российские преступники обстреляли ракетами Николаев. Орки запустили по городу 11 ракет. Одна из них попала по центральному стадиону Николаева.

Видимо, по мнению рашистов, спортивное сооружение является военным объектов.

В результате разрыва ракеты на беговой дорожке стадиона образовалась огромная воронка глубиной 5 метров, а шириной более 15 метров.

Городской глава Николаева Александр Сенкевич прокомментировал очередное преступление рашистов.

"Ракета попала на наш центральный стадион. Хорошо, что никто не погиб, там никого не было. В прошлом году мы сдали административно-бытовой корпус – там все новенькое… Уничтожено.

Новенькое поле мы сделали с обогревом – ракета попала туда, в чашу стадиона, оставив после себя воронку в 15 м в ширину и 5 м вглубь", – сказал Сенкевич в интервью Украинской правде.