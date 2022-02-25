Отправляйте новую партию мяса… первая уже сжарилась: смелое обращение украинца к России

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на войну России против Украины. Экс-первая ракетка нашей страны прокомментировал пропагандистское сообщение оккупантов

Стаховский отреагировал на атаку России / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Вторые сутки Россия осаждает Украину практически со всех направлений. Тем не менее, украинское военные дают достойный отпор врагу.

В это же время российские СМИ запустили фейк, мол украинские военные покидают свои позиции.

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Но у Стаховского на этот счет другое мнение.

"Мрази…отправляйте новую партию мяса… первая уже сжарилась… только вот технику и оружие забыли ваши клоуны…которые на учениях", – написал теннисист в Twitter.

А затем Сергей отреагировал на нежелание некоторых стран отключать Россию от Swift в качестве санкций за атаку на Украину. Как известно, против выступают Германия, Италия, Венгрия и Кипр

"Из всех стран... Германия... Да вы что? Вы не помните историю?", – задается вопросом Стаховский.

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