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Что происходит? Второй украинский теннисист попался на допинге

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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20 января, 19:19
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Украинец Данила Калениченко сдал положительную пробу на допинг-тест
Данил Калениченко провалил тест на допинг
Данил Калениченко провалил тест на допинг / Фото: Коллаж: Сегодня

27-летний украинский теннисист Данил Калениченко отстранен от выступлений на турнирах, сообщает ITF. Спортсмен сдал анализ мочи 9 ноября 2021 года во время выступлений на турнире ATP Challenger Tour в Братиславе.

В пробе Калениченко был обнаружен метаболит лигандрол – вещество, которое относят к категории S1 запрещенного списка WADA.

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10 января украинцу сообщили о нарушении антидопинговых правил, а 20 января временно отстранили от выступлений на соревнованиях.

Калениченко имеет право обратиться к председателю Независимого трибунала об отмене временного отстранения.

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На данный момент украинец занимает 549-е место в рейтинге ATP, а самый высокий рейтинг в карьере им был достигнут в январе 2020 года – 439-е место.

Напомним, что в ноябре прошлого года украинский теннисист Тимур Мухтарулин получил положительный результат тестирования на допинг. Спортсмен был временно отстранен от всех профессиональных теннисных турниров на неопределенное время.

Украинский теннисист Тимур Мухтарулин отстранен от турниров
Украинский теннисист Тимур Мухтарулин отстранен от турниров / Фото: Коллаж: Сегодня

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