Ярослав Амосов продлил контракт с Parimatch Украина и стал бренд-амбассадором компании

До украинского бойца такой статус был только у Конора Макгрегора и Майка Тайсона

Первый украинский чемпион Bellator Ярослав Амосов продлил контракт с Parimatch Украина еще на один год. Боец MMA продолжит сотрудничество с компанией в качестве официального амбассадора. До этого такой статус был только у Конора Макгрегора и Майка Тайсона.

Ярослав Амосов будет участвовать в социальных инициативах международного благотворительного фонда Parimatch Foundation, а также совместно с брендом Parimatch инициировать проекты в поддержку развития массового спорта. Уже известно, что при поддержке Parimatch планируется провести комплексную реконструкцию спортивного клуба "Гермес" в Киеве, в котором начинал свой спортивный путь будущий чемпион.

"Parimatch поддерживали меня задолго до моего чемпионства. В меня всегда верили, и я чувствовал эту поддержку. Мне хочется, чтобы больше ребят могли развиваться и тренироваться в хороших условиях. Поэтому мы с Parimatch будем создавать крутые проекты для поддержки массового спорта. К сентябрю уже запланировано реконструировать спортивный клуб "Гермес", в котором я начинал свой путь в единоборствах", – сказал непобежденный боец ММА Ярослав Амосов.

"Спортивные достижения Ярослава Амосова – это отличный пример для бойцов не только из Украины, но и со всего мира. Все говорят о его успехе, и интерес к ММА в стране растет. А все наши молодые спортсмены видят, к чему они могут стремиться. Немало из них начинают свой путь там же, где и Ярослав. Им также важно ощутить поддержку, поэтому мы будем рады помочь Амосову в реконструкции спортивного клуба "Гермес", чтобы улучшить условия для тренировок ребят", - заявил директор по связям с общественностью Parimatch Украина Вадим Мисюра.