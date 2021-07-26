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Впервые в истории Львовщины в Edem Golf Club федерация провела Wagr чемпионат по гольфу

Официально
26 июля, 18:38
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Состоялся Открытый чемпионат Украины по гольфу среди игроков средней возрастной категории. Результаты подаются на всемирный гольф-рейтинг среди любителей

22-24 июня в ГК Edem Golf Club состоялся Открытый чемпионат Украины по гольфу среди игроков средней возрастной категории. Согласно регламенту турнира, участники старше 25 лет соревновались за первенство на сертифицированном гольф-поле Edem Golf Club. Одновременно проходили соревнования среди женщин. 25 июля впервые на Львовщине прошли соревнования среди детей, сообщает сайт Всеукраинской федерации гольфа.

Игроки из разных уголков Украины три дня подряд проходили по 18 лунок. Как отмечают участники, поле очень живописное и очень сложное. Сразу после сертификации поля Всеукраинская федерация гольфа решила провести соревнования в Edem Golf Club, результаты которых подаются на Всемирный гольф-рейтинг среди любителей WAGR. Для Львовщины – это первый в истории чемпионат по гольфу такого уровня.

Чемпионами Украины среди игроков средней возрастной категории стали Загородная Галина и Чепердак Богдан (номинация Gross). В Stableford Net первенство завоевали: Поперешнюк Алина и Поперешнюк Владимир. Nearest to the pin – Терещук Алена (6.12 м) и Швачий Сергей (1.55 м)

Longest drive – Загородная Галина (170 м) и Швачий Сергей (195 м).

Одновременно с чемпионатом, 24 июля состоялся четвертый этап соревнований среди женщин Open Ladies Golf Tour. К соревнованиям в львовском ГК Edem Golf Club присоединилось много новых спортсменок.

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"Страна Эдем – это райское место как для отдыха, так и для спорта. Здесь есть все для стремительного развития гольфа. Федерация будет всячески способствовать, чтобы на Львовщине появлялось все больше гольфистов и проходило много соревнований национального и международного уровней именно в гольф-клубе Edem Golf Club", – говорит вице-президент Всеукраинской федерации гольфа Елена Рудик.

Результаты соревнований Open Ladies Golf Tour.

С учетом гандикапа в номинации Stableford Net лидерами стали: Дяченко Марина (в гандикапной группе 0-36), Волошина Юлия (в группе 36.1-54.0).

Best Gross – Растворцева Эльвира, а среди начинающих, проходивших 9 лунок, – Сковрон Галина. Best junior Stableford – Растворцева Алиса.

Longest drive – гандикапная группа 0-36 – Растворцева Эльвира, группа 36.1-54.0 – Романаускас Кристина. Closest to the pin – (0-36) – Загородная Галина, (36.1-54.0) – Смолинска Кристина.

В воскресенье, 25 июля, финальным завершением гольф-недели в Edem Golf Club стали соревнования среди детей Open Kids and Junior Golf Tour. На турнире был установлен новый рекорд гольф-поля Edem Golf. Именно здесь 8-летняя Алиса Растворецева сыграла 18 лунок поля в пар.

35 юных гольфистов соревновались в соответствии со своими возрастными категориями, на сертифицированных предусмотренных для детских турниров. На церемонии награждения директор ДЮСШОР по гольфу Алена Терещук поздравила участников и наградила всех медалями и подарками.

Итак, гольф-поле Edem Golf Club за четыре турнирных дня насобирало много рекордов, которые вместе с Всеукраинской федерацией гольфа будут приумножать в будущем.

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