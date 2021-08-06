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Суперкубок Англии. Кто выиграет на этот раз?

Актуально
6 августа, 11:35
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Обладатель Кубка Англии "Лестер" и чемпион Премьер-лиги "Манчестер Сити" разыграют первый трофей нового сезона

7 августа в Англии будет разыгран первый трофей нового сезона – Суперкубок (начало в 19:30). Его на Уэмбли разыграют обладатель Кубка Англии "Лестер", официальным беттинг-партнером которого является Parimatch, и чемпион Премьер-лиги "Манчестер Сити". Пока "лисы" выигрывали этот трофей только один раз – в далеком 1971 году, а вот на счету "горожан" шесть побед. Накануне игры аналитики Parimatch дают 38% на то, что Суперкубок достанется "Лестеру", и 62%, что его выиграет "Манчестер Сити".

В прошлом сезоне команды дважды встречались в чемпионате Англии и одержали по одной победе в гостях. "Манчестер Сити" выиграл 2:0, а "Лестер" – 5:2. Ни в одном матче украинец Александр Зинченко тогда на поле не выходил. 30 июля он вышел из отпуска, на следующий день сыграл почти 30 минут в спарринге с "Барнсли", а 1 августа, напомним, стал отцом. Ожидать его появления на поле в этой встрече не стоит.

Матч "Лестер" – "Манчестер Сити", несомненно, будет первым громким клубным матчем после Евро-2020. Причем и пройдет он на том же стадионе, где состоялся финал чемпионата Европы. И эту игру обязательно будут смотреть десятки миллионов болельщиков во всем мире. А уже 11 августа нас ждет матч за Суперкубок УЕФА "Челси" – "Вильярреал".

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