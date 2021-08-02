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Сборная Украины по гольфу завоевала бронзу на международном чемпионате

Официально
2 августа, 13:33
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Женская национальная сборная Украины по гольфу завоевала третье место на командном чемпионате Европы, который проходил в Латвии. Мужская сборная заняла четвертое место
/ Фото: Всеукраинская федерация гольфа

С 28 по 31 июля в Латвии состоялись четырехдневные соревнования по гольфу среди 12 стран Европы, среди которых была и сборная Украины. Как показывают результаты игры, и мужская, и женская команды были сильными оппонентами для участников чемпионата.

Первые два турнирных дня отличились для украинского гольфа новыми рекордами, сообщает Всеукраинская федерация гольфа. Михаил Голод выиграл в индивидуальном зачете со счетом -3. Все игроки наших команд внесли большой вклад в исход игры. Впервые Украина заняла такие высокие позиции на чемпионате.

/ Фото: Всеукраинская федерация гольфа
/ Фото: Всеукраинская федерация гольфа
/ Фото: Всеукраинская федерация гольфа
/ Фото: Всеукраинская федерация гольфа
/ Фото: Всеукраинская федерация гольфа
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Стремительно продвинувшись вверх по турнирной таблице, наша сборная боролась за призовые места в финале. По результатам соревнований женская команда заняла почетное третье место, завоевав бронзу. Стоит отметить, что конкуренция и игра в этом году были сложнее, чем в прошлом. Именно поэтому имеют такую ценность для Украины.

"Результаты соревнований стали лучшими, чем мы ожидали. Но готовились в этом году мы гораздо серьезнее. Спортсмены активно тренировались, перед чемпионатом были на сборах и принимали участие во многих других турнирах, и конечно это повлияло на уровень игры спортсменов в Латвии. Именно здесь мы показали гольф высокого класса. Сейчас команда является сильным противником для других стран мира, хотя еще несколько лет назад нас никто серьезно не воспринимал", – отмечает главный тренер сборной Украины по гольфу Руслан Гаркавенко.

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