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Parimatch представил партнерство с официальным фан-клубом "Челси" в Украине

Актуально
12 августа, 14:10
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Болельщики и Parimatch будут вместе работать над популяризацией английской команды

Parimatch и английский гранд "Челси" подписали соглашение на 3 сезона и стали официальными партнерами. В рамках масштабной сделки стороны объявили о работе над привлечением внимания украинских болельщиков к яркому и неуступчивому английскому футболу.

11 августа перед матчем за Суперкубок УЕФА беттинг-компания представила партнерство с официальным фан-клубом "Челси" в Украине. Болельщики и Parimatch будут вместе работать над популяризацией английской команды среди футбольной общественности и различными активностями. В будущем для всех сторонников "аристократов" появится больше возможностей для просмотров матчей и поддержки любимой команды.

"Став партнером Челси, Parimatch, компания основанная в Украине, стала в один ряд с мировыми именами. Это не только о спорте и маркетинге, это о доверии и амбициях Parimatch. Мы хотим подать пример европейского менеджмента и работать вместе с футбольными фанами ради развития отечественного спорта и имиджа Украины в мире", – поделилась планами компании генеральный директор Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

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После торжественной части болельщики вместе с комментатором АПЛ Иваном Громиковым и экспертом по испанскому футболу Роберто Моралесом, оценили шансы "Челси" и "Вильярреала" на выигрыш в Суперкубке. Конечно, большинство аргументов склоняли к победе "синих", которые выиграли Лигу чемпионов и смогли неплохо проявить себя во время товарищеских матчей для подготовки к сезону.

Эксперты оказались правы, "Челси" хоть и нервно, но переиграл испанскую команду и пополнил коллекцию трофеев. Все решилось в серии пенальти, где вратарь "синих" был более искусным. До этого англичане 5 раз играли в Суперкубке УЕФА, но смогли победить лишь раз. Теперь безвыигрышная серия прервана, болельщики празднуют.

Уже вскоре "Челси" сыграет в рамках английской Премьер-лиги против "Ливерпуля". Фанаты с нетерпением ждут сверхпринципиальный матч, а Parimatch готовит новые активности.

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
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16
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