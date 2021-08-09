Parimatch "подписали" Челси

Победитель Лиги Чемпионов 20/21 английский футбольный гранд "Челси" и международный беттинг бренд Parimatch подписали трехлетний спонсорский контракт. Украинская компания впервые стала официальным партнером клуба Премьер-лиги

Лондонский клуб и Parimatch объявили о старте нового стратегического партнерства в грядущем футбольном сезоне. Челси является действующим победителем Лиги чемпионов, за "Челси" болеют миллионы болельщиков на всех континентах и теперь благодаря Parimatch английский топ-клуб стал еще ближе к Украине.

"Для нас большая честь стать частью всемирной семьи "Челси". И мы очень рады, что благодаря сотрудничеству Parimatch и "Челси" украинские футбольные болельщики почувствуют себя частью большой игры. Такого рода масштабные сделки и проекты при участии компаний, основанных в Украине, точно делают нашу страну более узнаваемой и привлекательной для внешних инвестиций. Вместе с "Челси" мы зарядим вас победой и обещаем зрелищный футбол", – рассказала Наталия Гилевич, CEO Parimatch Украина.

Партнерство Parimatch и "Челси" во многом нацелено на создание проектов для болельщиков. Компания и клуб планируют активно сотрудничать и создавать новые развлекательные программы для фанов. Появятся новые предложения для просмотра трансляций матчей чемпионата Англии в Украине.

"И "Челси", и Parimatch стремятся к величию. Мы смелы, готовы к инновациям и, самое главное, мы оба рождены, чтобы побеждать. Прошлый год был чрезвычайно успешным для Parimatch – они расширились и открыли новые рынки, а также запустили несколько проектов, в корне изменивших правила игры. "Челси" также показал свое мастерство, во второй раз в истории клуба став чемпионом Европы! Мы гордимся этим партнерством и рады возможностям, которые оно открывает", - говорит Гай Лоуренс, генеральный директор ФК "Челси".

В рамках сотрудничества Parimatch и "Челси" рассматривается возможность визита футбольных топ-звезд команды в Украину для автограф и фотосессии с болельщиками.