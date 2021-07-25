Денис Беринчик победил звезду UFC Артема Лобова в бою на голых кулаках

Ирландский боец держался сколько мог, но на завершающий раунд выходить отказался

24 июня в столичном Дворце спорта состоялось самое громкое бойцовское событие года. В рамках лиги кулачных боев Mahatch прошел долгожданный поединок между Денисом Беринчиком и Артемом Лобовым, за которым наблюдали более 2000 фанатов единоборств. Олимпийский призер, действующий чемпион WBO International и известный боец ​​UFC встретились в поединке на голых кулаках.

Этот вид спорта отличается своей яркостью и зрелищностью и в последнее время набирает все больше популярности. Сам Лобов начал выступать в таком формате два года назад, а для Беринчика это был дебют. Впрочем, стоит отметить, разговоры о том, что Денис может перейти в ММА ходят уже давно и сам он постоянно тренируется не только как боксер. Денис не нарушил традицию своих эпатажных выходов и на этот раз выбрал стиль американского гангстера.

Бой был рассчитан на 5 раундов по 2 минуты. Но никто не мог предположить, увидим ли мы полный поединок или все завершится ярким нокаутом. Сам Лобов перед боем заявил, что попытается выиграть досрочно и пойдет вперед с первых секунд. Так, собственно, и произошло. Впрочем, Беринчик был готов к такому и отвечал Артему не менее опасными ударами.

1 /5 " "

В какой-то момент стало ясно, что преимущество на стороне Дениса. Лобов дважды побывал в нокдауне и уже просто стоял у мешков. Беринчик не спешил завершать бой досрочно и начал методично обрабатывать Артема. Лобов держался сколько мог, но на завершающий раунд он выходить отказался. Поэтому, победа в дебютном бою на голых кулаках осталась за Беринчиком.

Не менее ожесточенным боем вышла встреча Валерия Выгонского с Абубакаром Сулеймановым. На тот момент публика уже была заряжена предварительными поединками и буквально взрывалась после зрелищных ударов бойцов. Очень быстро стало ясно, что именно Валерий чувствует себя более уверенно, тем более что его вдохновляла колоссальная поддержка киевской публики.

Отправить в нокаут соперника ему не удалось, но у судей не было сомнений и они единогласным решением отдали победу именно украинцу. Самое главное – Валерий завоевал искреннюю любовь фанатов. Он зажигал атмосферу даже во время перерыва, развалившись на мешках и жестами призывая Абубакара драться активнее. Теперь его бои все будут ждать еще больше.

Вечер боев Mahatch вызвал большой интерес у украинской публики. Поединки начались еще утром, и уже тогда во Дворец спорта начали сходиться фанаты, которых становилось все больше. В итоге, еще задолго до главного боя собрался полный зал поклонников кулачных боев.

На вечерах боев фанаты "кулачки" увидели более 30 поединков. Украинским болельщикам кулачные бои явно пришлись по вкусу. Вечер от Mahatch и Parimatch прошел на самом высоком уровне и оставил только один вопрос – когда встретимся снова?