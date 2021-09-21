22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Юный украинский шпажист погиб в результате несчастного случая

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
21 сентября, 00:47
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Член сборной Украины с фехтования Тимофей Сас (Калитовский) погиб в результате несчастного случая. В Сети сообщают, что мальчик погиб во время рыбалки
Украинский шпажист погиб в результате несчастного случая
Украинский шпажист погиб в результате несчастного случая / Фото: Facebook

Тимофей был воспитанником ДЮСШ "Армеец". В начале года киевлянин 2005 года рождения стал победителем турнира памяти Александра Захарова в Харькове в своей возрастной категории.

Читайте также: Умер легендарный украинец, чей рекорд не могут побить с прошлого века

"Все мы глубоко потрясены трагической гибелью в результате несчастного случая, Тимофея – юного талантливого спортсмена, яркого и заметного парня, целенаправленного и настойчивого фехтовальщика.

Коллектив школы, спортсмены и родители выражают глубокие соболезнования родителям и семье Тимофея. Светлая память...", – сообщили на странице ДЮСШ "Армеец" в Facebook.

Реклама

Также глубокие соболезнования родителям и семье Тимофея выразила Федерация фехтования Украины.

В комментариях под сообщением написали, что мальчик погиб в результате несчастного случая на рыбалке.

Реклама

Ранее мы писали, что 25-летний тяжелоатлет из Казахстана покончил жизнь самоубийством. Тяжелоатлет из Казахстана Альберт Линдер ушел из жизни в возрасте 25 лет.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

Завтра

21:00

Динамо

2,6

3,5

2,6

Шахтер

28 сент

19:45

Интер

5,30

4,48

1,65

Бавария

29 сент

22:00

Динамо

1,11

12

28
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтер
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Днепр-1
8
13:8
16
5
Ворскла
8
15:7
15
6
Александрия
8
8:6
14
7
Заря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Металлист 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Черноморец
8
9:21
5
15
Мариуполь
8
11:21
4
16
Львов
8
4:13
3
Показать больше
Пятница, 24 сентября
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять