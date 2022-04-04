В Николаеве погиб отец олимпийской чемпионки – его нашли под завалами ОГА

Фехтовальщица Елена Гладырь лишилась отца, который во время попадания российской ракеты находился в Николаевской ОГА

Елена Гладырь осталась без отца из-за обстрела Николаевской ОГА

Полномасштабная война России против Украины длится уже более месяца. Армия Путина продолжает бомбить наши города и убивать мирное население под видом мифической "спецоперации".

Особо сильно фашисты атакуют города на востоке и юге Украины. Несколько дней назад россияне нанесли удар по Николаевской ОГА, откуда из-под завалов продолжают доставать тела жертв.

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Сегодня стало известно, в результате попадания ракеты погиб Николай Хомровой, отец украинской фехтовальщицы Елены Гладырь. Мужчину нашли под обвалом обладминистрации.

Оккупанты обстреляли здание ОГА в Николаеве / Фото: Коллаж: Сегодня

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Отметим, что Елена является олимпийской чемпионкой. В 2008 году девушка взяла золото в Пекине в фехтовании на саблях. Также Гладырь дважды триумфовала на чемпионате Европы в 2009 году.

Сегодня мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что россияне обстреляли ОГА кассетными снарядами. Это оружие считается запрещенным.