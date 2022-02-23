В этой земле вы и останетесь! Будущий президент Украины обратился к россиянам

Бронзовый призер Олимпиады-2020 украинский каратист Станислав Горуна призвал россиян, которые вторгнутся на украинскую землю, приготовиться к тому, что они в этой же земле и останутся

Горуна vs Путин / Фото: Коллаж: Сегодня

Так 32-летний спортсмен из Львова Станислав Горуна отреагировал на признание страной-агрессором террористических "ЛДНР" и открытое вторжение войск РФ на Донбасс.

"Украина готова обороняться при любом сценарии военных событий. Не только армия, но и большая часть населения Украины во всех городах и селах возьмет в руки оружие. Пусть каждый чужак, который ступит на украинскую землю с оружием, будет готов в этой земле остаться навсегда – похороненным!" – написал в Instagram Станислав Горуна.

"Украина сильна как никогда! Даже 100-80 лет назад советский режим, применяя голодомор, выселение, каторги и геноцид украинского народа, не сумел уничтожить украинцев как нацию. Тем более, этого не удастся сделать сейчас!" – отметил Горуна.

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При этом Владимиру Путину, назвавшего Украину творением Ленина, Горуна ответил следующим образом:

"Однако Украина как государство существовала еще тогда, когда о России и упоминания не было. Украинская столица – Киев – была основана за 700 лет до основания российской. У Украины собственный язык, территория, история, менталитет и большое желание держаться в стороне от такого соседа, как Россия".

Станислав Горуна / Фото: Reuters

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Ранее Станислав Горуна заявил, что в будущем намерен стать президентом Украины. "Сейчас это выглядит по приколу, в контектсе того, что я спортсмен, не такой известный. Но вернемся к этому вопросу через 10 лет", – сказал каратист в интервью Tribuna.com.