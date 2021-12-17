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Уникальная спортсменка поедет на Олимпиаду почти в 50 лет! Она работала в полиции и думала о самоубийстве

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
17 декабря, 09:00
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Немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн завоевала лицензию и выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине. Это будут ее восьмые Игры в карьере
Клаудия Пехштайн на Олимпиаде-1992 и после квалификации на Игры-2022
Клаудия Пехштайн на Олимпиаде-1992 и после квалификации на Игры-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Спортсменка на этапе Кубка мира в Калгари стала 11-й в масс-старте. Немка поднялась на 17-е место в мировом рейтинге, это дало ей право соревноваться в масс-старте на Играх.

Чем уникальна Пехштайн

Клаудия выступала на Олимпийских играх семь раз! Это рекорд для женщин! Первые ее Игры – в Альбервиле-1992.

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Немецкая конькобежка имеет в своем активе пять золотых, две серебряные и две бронзовые олимпийские медали.

Думала о самоубийстве

Олимпиаду в Ванкувере-2010 Пехштайн пропустила из-за дисквалификации.

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В феврале 2009 года в крови Клаудии были обнаружены аномальные изменения, и она была снята с последующих соревнований. 3 июля 2009 года Международный союз конькобежцев утвердил дисквалификацию на два года (до 9 февраля 2011-го), из-за чего Пехштайн пропустила Игры-2010.

Спортсменка всегда утверждала, что допинг не принимала, и подавала апелляцию в арбитражный спортивный суд в Лозанне, однако она была отклонена.

По окончании дисквалификации ряд чиновников ISU признавали, что совершили ошибку. 15 марта 2010 года медики, проводившие полное медицинское обследование Пехштайн, объявили, что причиной аномальных изменений в крови спортсменки является наследственная болезнь крови – сфероцитоз.

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Во время дисквалификации конькобежка работала в полиции, а также комментировала соревнования на немецком телевидении. Тяжело переживала свое отлучение от спорта, обращалась за помощью к психиатру. Позднее Пехштайн написала в своей автобиографии, что из-за расстройства планировала покончить жизнь самоубийством.

Возрастные рекорды

Пехштайн через два дня после завершения Олимпиады – 22 февраля – исполнится 50 лет. Она одна из самых возрастных участниц Игр в истории.

Самой пожилой участницей Олимпийский игр считается канадская керлингистка Шерил Бернард, которая выступила в Пхенчхане в 51 год.

Но если Пехштайн выиграет золото Пекина-2022, то станет самой возрастной олимпийский чемпионкой. Пока рекорд принадлежит канадской керлингистке Шерил Нобль. Она стала чемпионкой Игр-2002 в возрасте 49 лет и 147 дней.

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