Украинский летающий лыжник творит сенсацию в Румынии, а его странички даже нет в нашей Википедии

Евгений Марусяк стал вторым украинцем в истории, победившим на Кубке FIS

Молодой летающий лыжник из Украины Евгений Марусяк стал автором настоящей сенсации на этапе Кубка FIS по прыжкам на лыжах с трамплина. В румынском Рышнове 20-летний Евгений сумел одержать победу для Украины впервые за 9 лет! Во второй попытке он улетел на 93 метра. Второе и третье места заняли румынские спортсмены.

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Интересно, что изначально победителем был другой украинец – Виталий Калиниченко, который в лучшей своей попытке улетел на 101,5 метра. Но его дисквалифицировали.

Это всего третья в истории победа представителя Украины в Кубке FIS. Ранее Виталий Шумбарец дважды выигрывал этапы – в 2011 году.

Чтобы понять важность момента для Марусяка, достаточно посмотреть последние его результаты. Чаще всего в протоколе он располагается за пределами пятого десятка: 56-е место в Румынии в феврале, 59-е, 26-е и 10-е места в Польше, 58-е место в Италии, 69-е и 65-е места в Австрии, 60-е, 61-е и 66-е места в Германии.

Удивительно, но про Евгения Марусяка нет странички в украинской Википедии! Зато есть довольно подробная статья в польской и немецкой, и небольшая – в шведской.

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