Украинка – вне конкуренции. Магучих блестяще выиграла этап Бриллиантовой лиги

В американском Юджине прошли первые в сезоне женские прыжки в высоту. На третий этап Бриллиантовой лиги были заявлены три украинские спортсменки – Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Соревнования начались с высоты 1,80 м, которую взяли восемь из девяти атлеток. На высоте 1,85 м выбыла украинка Юлия Левченко.

Призеры соревнований определились на высоте планки 1,93 м. Эту высоту смогли покорить три легкоатлетки – Ярослава Магучих, Вашти Каннингем и Надежда Дубовицкая. На этой стадии из борьбы выбыла Ирина Геращенко.

Высоту 1,96 м смогла взять только украинка. Ярослава взяла высоту с первой попытки, а две другие участницы не смогли ее покорить.

Серебряную награду завоевала американка Вашти Каннингем, а замкнула тройку призерок Надежда Дубовицкая из Казахстана.

Уже в статусе чемпионки этапа Ярослава Магучих заказала высоту в 2,00 м и покорила ее со второй попытки. Магучих стала первой спортсменкой в сезоне, "вошедшей в клуб 2 метра".

