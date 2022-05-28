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Украинка – вне конкуренции. Магучих блестяще выиграла этап Бриллиантовой лиги

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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28 мая, 10:27
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Триумфально выступила на третьем этапе Бриллиантовой лиги прыгунья Ярослава Магучих. Украинская легкоатлетка показала лучший результат сезона
Ярослава Магучих довольна своим выступлением
Ярослава Магучих довольна своим выступлением / Фото: Коллаж: Сегодня

В американском Юджине прошли первые в сезоне женские прыжки в высоту. На третий этап Бриллиантовой лиги были заявлены три украинские спортсменки – Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

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Соревнования начались с высоты 1,80 м, которую взяли восемь из девяти атлеток. На высоте 1,85 м выбыла украинка Юлия Левченко.

Призеры соревнований определились на высоте планки 1,93 м. Эту высоту смогли покорить три легкоатлетки – Ярослава Магучих, Вашти Каннингем и Надежда Дубовицкая. На этой стадии из борьбы выбыла Ирина Геращенко.

Высоту 1,96 м смогла взять только украинка. Ярослава взяла высоту с первой попытки, а две другие участницы не смогли ее покорить.

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Серебряную награду завоевала американка Вашти Каннингем, а замкнула тройку призерок Надежда Дубовицкая из Казахстана.

Уже в статусе чемпионки этапа Ярослава Магучих заказала высоту в 2,00 м и покорила ее со второй попытки. Магучих стала первой спортсменкой в сезоне, "вошедшей в клуб 2 метра".

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Бриллиантовая лига: Юджин, прыжки в высоту (женщины)

  • 1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00 м
  • 2. Вашти Каннингем (США) – 1,93 м
  • 3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,93 м
  • 4. Ирина Геращенко (Украина) – 1,90 м

...

  • 7. Юлия Левченко (Украина) – 1,80 м

Напомним, в марте этого года Ярослава Магучих выиграла золото ЧМ-2022 по легкой атлетике в помещении. Результат Магучих – 2,02 метра.

Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту
Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту / Фото: Reuters

Европейская легкоатлетическая ассоциация назвала украинку Ярославу Магучих лучшей легкоатлеткой Европы по итогам марта.

Чемпионка мира по прыжкам в высоту украинка Ярослава Магучих
Чемпионка мира по прыжкам в высоту украинка Ярослава Магучих / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

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