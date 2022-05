Українка – поза конкуренцією. Магучіх блискуче виграла етап Діамантової ліги

В американському Юджині пройшли перші у сезоні жіночі стрибки у висоту. На третій етап Діамантової ліги були заявлені три українські спортсменки – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Змагання розпочалися з висоти 1,80 м, яку взяли вісім із дев'яти атлеток. На висоті 1,85 м вибула українка Юлія Левченко.

Призери змагань визначилися на висоті планки 1,93 м. Цю висоту змогли підкорити три легкоатлетки – Ярослава Магучіх, Вашті Каннінгем та Надія Дубовицька. На цій стадії із боротьби вибула Ірина Геращенко.

Висоту 1,96 м змогла взяти лише українка. Ярослава взяла висоту з першої проби, а дві інші учасниці не змогли її підкорити.

Срібну нагороду здобула американка Вашті Каннінгем, а замкнула трійку призерок Надія Дубовицька із Казахстану.

Вже у статусі чемпіонки етапу Ярослава Магучіх замовила висоту 2,00 м і підкорила її з другої спроби. Магучіх стала першою спортсменкою в сезоні, що "увійшла до клубу 2 метри".

