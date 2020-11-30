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Украина стала центром художественной гимнастики Европы

30 ноября, 09:27

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В Киеве завершился 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике

И уже сейчас можно говорить о том, что соревнования в Украине прошли на высоком уровне. Европейское первенство, которое состоялось при поддержке титульного партнера компании Parimatch, собрало лучших гимнасток из 23 стран, каждая из них с нетерпением ждала этот турнир, который был перенесен из-за пандемии с мая на ноябрь.

Для наших спортсменок итогом европейского чемпионата стали 3 золотые медали, 2 серебряные и 1 бронзовая. Награды высшей пробы сборная Украины добыла в командном первенстве, в упражнении с пятью мячами и еще одно золото взяла Полина Карика (выступление с мячом, юниоры). Серебро выиграли в упражнении с обручами и булавами, также второе место заняла Карина Сидорак (выступление с лентой, юниоры). Бронзовую медаль украинки выиграли в групповом выступлении.

Мы показали, что несмотря ни на какие сложности можем принимать у себя международные соревнования. Это бесценный опыт для нашей страны и он может дать толчок к развитию художественной гимнастики и спорта в целом.

Вадим Мисюра, представитель Parimatch: "Чемпионат Европы – это важное событие для имиджа нашей страны. В турнире приняли участие 115 спортсменок, всего в составе делегаций Украину посетили около 500 представителей 23 стран. Праздник спорта удался благодаря совместной работе Министерства молодежи и спорта, Федерации гимнастики Украины и социально ответственного бизнеса. Можно констатировать, что соревнования прошли на высоком уровне.

Наши гимнастки получили заслуженные награды, а девочки-юниоры показали, что у нас есть достойная смена. Впереди сборную Украины ждут другие соревнования, в том числе и Олимпиада, и мы надеемся на яркие победы украинских спортсменок".

Первый вице-президент Украинской Федерации гимнастики Ирина Дерюгина: "Многие до последнего не верили, что мы все-таки проведем чемпионат. Несмотря на трудности, нам удалось организовать спортивные соревнования на самом высоком уровне. Самое главное, что мы сохранили детей в гимнастике, потому что без соревнований этот спорт не может существовать. Без помощи Министерства молодежи и спорта и таких важных партнеров как Parimatch, этого всего не было бы".

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