Угроза ядерной войны: россиянка пригрозила Японии новыми Хиросимой и Нагасаки

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Марина Ульянкина ополоумела от имперских амбиций Путина и наличия ядерного оружия у страны

Марина Ульянкина вспомнила про ядерные взрывы 1945 года

Самая большая по площади страна в мире Россия не может насытиться своей территорией и продолжает развязывать войны в других странах. Украину это коснулось в 2014 году, когда РФ аннексировала Крым.

Тогда же страна-агрессор начала поддерживать террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе, а 24 февраля этого года и вовсе начала вторжение по всей Украине.

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Несколько дней назад премьер-министр Японии Фумио Кисида напомнил, что власть страны считает Курильские острова оккупированными Россией в 1945 году.

"Северные территории являются территорией, присущей Японии. Территорией, над которой Япония имеет суверенитет".

На данное заявление решила отреагировать тренер сборной России по спортивной гимнастике Марина Ульянкина. В одном из пабликов она недвусмысленно намекнула японцам на возможную ядерную атаку со стороны страны агрессора.

"Надо напомнить Ватанабе – Хиросиму и Нагасаки".

Моринари Ватанабе – японский бизнесмен и президент Международной федерации гимнастики. Данная речь – отсылка к ядерным бомбардировкам Хиросимы (6 августа 1945 года) и Нагасаки (9 августа 1945 года) американскими войсками во время Второй мировой войны.