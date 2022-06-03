Россию послали по известному адресу: у Москвы отобрали чемпионат Европы-2023

Российский спорт продолжают изолировать от мирового сообщества за агрессию Мордора против Украины

Россия не будет проводить ЧЕ-2023 по художественной гимнастике / Фото: Коллаж: Сегодня

В мае 2023 года чемпионат Европы по художественной гимнастике должен был состоятся в Москве. Но полномасштабная агрессия России против Украины поставила крест на этом мероприятии.

Европейский гимнастический союз (ЕГС) отобрал у России право на проведение ЧЕ-2023. Соответствующее решение появилось на официальном сайте организации.

Реклама

Исполком ЕГС принял решение объявить прием новых заявок на организацию чемпионата, поскольку из-за санкций Россия не может "выполнить обязательства, заложенные в договоре о мероприятии". Прием заявок завершиться 24 июня.

Напомним, что в результате вторжения России в Украину при поддержке Беларуси в феврале 2022 года российские и белорусские гимнасты были отстранены от международных соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Кроме того, эти страны лишили права на проведение международных соревнований.

Реклама

Ранее мы сообщали, как любовница Путина Алина Кабаева обрадовалась санкциям против России. От этих ограничений, по словам бывшей гимнастки, российский спорт только выиграет.