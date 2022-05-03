Призер Игр Непокоренных погиб под Харьковом

Андрей Котовенко отдал жизнь, защищая родную страну! Он выстоял в Донецком аэропорту и представлял Украину на международных турнирах

Под Харьковом погиб Андрей Котовенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Трагически закончилась ночь с 1 на 2 мая для украинского киборга Андрея Котовенко. Герой в бою под Харьковом получил ранение несовместимое с жизнью. Он жил Украиной и защищал своих детей и граждан нашей страны.

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Ветеран АТО после ранения в Донецком аэропорту, начал заниматься спортом. В прошлом году отправил в составе сборной Украины на Игры Непокоренных, где завоевал бронзовую наград в пауэрлифтинге, в дисциплине жим лежа. Также становился серебряным призером чемпионата Европы.

Трагическую весть сообщили его сотоварищи и коллеги по сборной на официальной странице национальной команды в Facebook:

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"Украина снова несет непоправимые потери, наша команда Warrior Games снова оплакивает побратима. Андрей Котовенко жил Украиной. Он жил ее свободой и честью. Андрей, в твою честь и память будет поднят флаг Украины на многих международных соревнованиях. Тебя будут помнить, как защитника Украины, отдавшего свою жизнь за наше будущее! Отомстим! Светлая память!" – идется в сообщении Warrior Games: Team Ukraine.

Напомним, что несмотря на военные действия в Украине, сборная команда смогла отправиться на Игры Непоренных-2022, где завоевала 16 медалей.