Призер Игр 2020 засветила своего бойфренда!

Анастасия Четверикова – серебряный призер соревнований в Токио довольно долго скрывала свою личную жизнь

Серебрёная призерка Игр 2020

Сердце байдарочницы занял 27-летний коллега по цеху – Андрей Рыбачок. Скорее всего, спортсмены познакомились на тренировочном собрании каноистов. И сразу же отправились в путешествие.

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Тур начался с Херсона, откуда родом сама Четверикова, а несколькими днями позже пара уехала на родину парня – Волынскую область. Там Андрей провел Анастасии экскурсию по родному Ковелю и Львову, после чего девушка написала:

"Львов в моем сердце" – призналась спортсменка Instagram

В социальных сетях каноистки все чаще стали появляться фото с подарками от бойфренда:

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Добавим, что Андрей Рыбачок- чемпион мира 2021 в гребле на байдарках и каноэ, а также серебряный и бронзовый призер Чемпионата мира и Европы.

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Дружба пары может положительно повлиять на карьеру гребца и тот, станет следующим победителем Олимпиады 2024 года.

Напомним, что Анастасия- серебрянная призерка Олимпийских Игр 2020. Вместе с Людмилой Лузан заняли второе место по гребле на байдарках и каноэ.