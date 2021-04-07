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Parimatch объявил о партнерстве с Reface и запустил челлендж

7 апреля, 13:55

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Он продемонстрирует возможности Reface и глобальную кампанию Parimatch с участием звезд "Ювентуса"

Бренд Parimatch объявил об официальном партнерстве с популярным украинским AI-приложением Reface (более 100 миллионов скачиваний по всему миру). Компании отметили свое партнерство запуском в соцсетях совместного челленджа, который продемонстрирует потрясающие возможности Reface и глобальную кампанию Parimatch с участием звезд футбольного клуба "Ювентус". Таких как Артур Мело, Луис да Силва Данило, Альваро Мората, Криштиану Роналду и Войцех Щесны.


Челлендж сразу же привлек внимание блоггеров и пользователей Instagram во всем мире. В нем также участвуют международные звезды и амбассадоры Parimatch:

  • Марсело Аугусто Давид aka Coldzera, профессиональный бразильский игрок CS:GO;
  • Федор Черкашин, восходящая звезда бокса;
  • Ярослав Амосов, украинский боец Bellator MMA;
  • Марина Мороз aka Iron Lady, украинский боец UFC;
  • Арман Царукян, боец UFC в легком весе;
  • Петр No Mercy Ян, бывший чемпион UFC в легком весе.

Челлендж Parimatch x Reface продлится с 5 по 12 апреля. В нем могут принять участие все желающие старше 18 лет, за исключением жителей некоторых стран, а также спорных и оккупированных территорий. 10 победителей получат подарочные наборы Parimatch с потрясающей продукцией. Официальные правила участия доступны в специальном разделе приложения Reface (https://reface.onelink.me/lVlG/parimatch).

Иван Ляшенко, директор по маркетингу, Parimatch: "Невероятный взрывной рост Reface является источником огромного вдохновения для Parimatch, и мы очень рады стать официальными партнерами! У нас в разработке масса неимоверных кампаний, и мы с нетерпением ждем момента, когда сможем их продемонстрировать. Это действительно потрясающие проекты, которые создают наши специалисты. Мы рады объявить наш первый совместный челлендж и призываем каждого скачать Reface и попробовать его поистине безграничные возможности".

Дима Швец, CEO и сооснователь Reface: "Есть множество бизнесов, которые могут взаимодействовать с нашей AI-технологией: фешн, ритейл, музыкальная индустрия, арт-проекты и кинокомпании. Мы очень рады, что благодаря сотрудничеству с Parimatch наше приложение могут попробовать и спортивные фанаты и стать еще ближе к своим любимым футбольным командам. COVID стал настоящим испытанием для поклонников спорта, которые скучают по офлайн-играм. Надеюсь, Reface поможет им оставаться на связи с любимыми игроками".

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