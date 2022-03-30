Орки убили отца участника олимпийских игр Токио-2020

Артем Почтарев сообщил о гибели отца в Харьков. Город продолжают обстреливать рашисты

Украинский бадминтонист Артем Почтарев сообщил грустную весть из родного города. Под вражескими обстрелами погиб его отец. Семья украинского спортсмена попала под один из множественных обстрелом в Харькове, после которого выжить его отцу не удалось.

Артем Почтарев пожаловался на плохие условия для спортсменов / Фото: Reuters

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Об этом Артем Почтарев сообщил изданию The Sun, где также поведал о всех военных преступления России на территории Украины:

"Очень тяжело смотреть, что сейчас происходит с моим родным городом, где я живу с 2007 года. Смотрю новости, общаюсь с друзьями. Харьков рушат российские войска! У меня совсем нет слов, это так больно... особенно после того, что случилось с моим отцом. Его убили. Мама и бабушка до сих пор в Харькове. Из Харькова переезжать не хотят. Единственная надежда – на воинов нашей армии, которые мужественно защищают граждан"

Артем Почтарев лучший украинский бадминтонист, чемпион Украины, участник Олимпийских игр Токио-2020. После неудачи на олимпиаде, раскритиковал уровень подготовки спортсменов этого вида спорта.