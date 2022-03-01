Мрази! Чтоб вы оказались на месте харьковчан! Украинская спортсменка об убийцах из РФ

Серебряная медалистка Олимпиады в Токио Анжелика Терлюга высказалась про обстрел оккупантами Харькова, который происходил во время украинско-российских переговоров на реке Припять

Терлюга: Ублюдки - кто это делает / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпионка Европы по каратэ из Одессы Анжелика Терлюга, среди 124 тысяч подписчиков которой немало иностранцев, продолжает раскрывать им глаза на зверства агрессора.

Украинская спортсменка опубликовала кадры жилых домов Харькова после обстрелов российскими оккупантами, которые по времени совпали с переговорами украинской и рашистской делегаций на белорусской границе.

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"Очень хочется, чтобы мрази, которые пишут на свою миллионную аудиторию бред о спасении, вынужденной мере и всякой ереси, чтобы вы все оказались на месте жителей Харькова сегодня. Конченные ублюдки все, кто делает это и поддерживает это!" – написала у себя в сториз Анжелика Терлюга.

Как мы писали накануне, в Харькове оккупанты убили девять человек, среди них трое – детей.

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А во вторник, 1 марта, в Харькове ракета взорвалась в самом центре города.