Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

"Летающий человек" погиб во время тренировки с реактивным ранцем

17 ноября, 22:20

Александр Трикиша Александр Трикиша

Знаменитый экстремал прославился своими полетами над Дубаем

36-летний французский пилот Винс Реффет, прославившийся своими полетами с реактивным ранцем, погиб во время тренировки в Дубае. Об этом агентству AFP сообщил пресс-секретарь команды Jetman Dubai Абдулла Бинхабтур.

"Винс был талантливым спортсменом и очень любимым и уважаемым членом нашей команды. Наши мысли и молитвы обращены к его семье и всем, кто знал и работал с ним", – добавил Бинхабтур.

Реклама

По его словам, трагедия произошла на базе Jetman в пустыне на окраине города. Подробности инцидента расследуются.

В 2014 году Реффет вместе с Фредом Фугеном установили мировой рекорд, прыгнув с самого высокого здания в мире – 828-метрового небоскреба "Бурдж Халифа" в Дубае. Реффет и Фуген стали первыми, кто прыгнул с самой верхушки небоскреба. Для этого на верхушке шпиля установили специальную платформу.

В 2020 году Винс Реффет установил рекорд высоты полета в 1828,8 метра на реактивном ранце. В своем костюме из углеродного волокна француз развил скорость в 240 километров в час, достигая 100 метров за 8 секунд и 1000 метров за 30 секунд. Неудивительно, что его прозвали "летающим человеком".

Реклама

Также Реффет известен тем, что со своим реактивным ранцем пролетел над Дубаем, сопровождая крупнейший коммерческий авиалайнер в мире Airbus A380.

Смотрите также в сюжете о том, как реактивный ранец Джет-Пек позволяет почувствовать себя птицей:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

экстрим вингсьют реактивный ранец Винс Реффет

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пышногрудую волейболистку просили удалить Instagram из-за откровенных фото. Она ушла из спорта
Пышногрудую волейболистку просили удалить Instagram из-за откровенных фото. Она ушла из спортаДругие
Шахматы на потолке, наркотики и харассмент: гроссмейстер Павел Эльянов о
Шахматы на потолке, наркотики и харассмент: гроссмейстер Павел Эльянов о "Ферзевом гамбите"Кино
В зверском убийстве белоруса Бондаренко подозревают тренера сына Лукашенко
В зверском убийстве белоруса Бондаренко подозревают тренера сына ЛукашенкоХоккей
Гандболистки Херсона и Николаева устроили массовую драку во время матча (видео)
Гандболистки Херсона и Николаева устроили массовую драку во время матча (видео)Другие
Сексуальная украинская саблистка сделала фото в стиле ню и приготовила сырники
Сексуальная украинская саблистка сделала фото в стиле ню и приготовила сырникиДругие
"Летающий человек" погиб во время тренировки с реактивным ранцемДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять