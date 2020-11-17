"Летающий человек" погиб во время тренировки с реактивным ранцем

36-летний французский пилот Винс Реффет, прославившийся своими полетами с реактивным ранцем, погиб во время тренировки в Дубае. Об этом агентству AFP сообщил пресс-секретарь команды Jetman Dubai Абдулла Бинхабтур.

"Винс был талантливым спортсменом и очень любимым и уважаемым членом нашей команды. Наши мысли и молитвы обращены к его семье и всем, кто знал и работал с ним", – добавил Бинхабтур.

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По его словам, трагедия произошла на базе Jetman в пустыне на окраине города. Подробности инцидента расследуются.

В 2014 году Реффет вместе с Фредом Фугеном установили мировой рекорд, прыгнув с самого высокого здания в мире – 828-метрового небоскреба "Бурдж Халифа" в Дубае. Реффет и Фуген стали первыми, кто прыгнул с самой верхушки небоскреба. Для этого на верхушке шпиля установили специальную платформу.

В 2020 году Винс Реффет установил рекорд высоты полета в 1828,8 метра на реактивном ранце. В своем костюме из углеродного волокна француз развил скорость в 240 километров в час, достигая 100 метров за 8 секунд и 1000 метров за 30 секунд. Неудивительно, что его прозвали "летающим человеком".

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Также Реффет известен тем, что со своим реактивным ранцем пролетел над Дубаем, сопровождая крупнейший коммерческий авиалайнер в мире Airbus A380.

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