Кошмар, от которого все хотят проснуться. Олимпийский призер – откровенно о ситуации в Харькове

Бронзовый призер Олимпийских Игр Богдан Бондаренко едва не оказался в Харькове во время начала вторжения России в Украину

Богдан Бондаренко - о событиях в Харькове

Вторжение России в Украину продолжается уже седьмой день. Пожалуй, самой горячей точкой остается Харьков, который активно бомбят фашисты.

В родном городе едва не оказался 32-летний Богдан Бондаренко, чемпион мира и Европы по прыжкам в высоту, а также бронзовый призер Олимпийских игр-2016.

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На момент начала войны харьковчанин находился в Риме и готовился вылететь в Украину, однако рейс отменили из-за нападения России. При этом семья Богдана разделилась.

"Мать и брат остались в городе, потому что бабушка пожилая и с ней было бы трудно ехать. Жена и дочь выехали из Харькова в четверг после первой бомбежки, в 10 утра. И только во вторник они пересекли границу с Венгрией. Они ехали на сломанной машине. У них было много проблем. К счастью, люди вели себя замечательно. Мне разрешили остаться на ночь и подвезли. Жена и дочь уже прибыли в Будапешт и мы скоро встретимся там.

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Мама, брат и бабушка спускаются в подвал каждый день, когда начинаются бомбежки. Они проводят там почти каждую ночь, им холодно. Разговариваем по телефону, хотя связь обрывается. Они, конечно, предпочли бы уйти, но бабушку бросить не могут. Кроме того, не очень понятно, в какую сторону бежать. На выезде из города русские обстреливают много машин. Остаться сложно, уйти тоже. Оба варианта опасны. У меня до сих пор есть родственники, которые остались в селе севернее Харькова, ближе к границе с Россией. Там тоже ситуация не радостная".

Рассказал Богдан и об обстрелах мирных жителей Харькова.

"Стреляют по жилым кварталам, это самое страшное! Видео, на котором они целятся прямо в дома простых людей, является неопровержимым доказательством. Бомбы также падают на детские сады и другие общественные места.

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Во вторник ракета полностью уничтожила здание местной администрации на площади Свободы, то есть объект, где могли остановиться люди. То же самое с ботаническим садом рядом. Я живу всего в километре отсюда, мои родители живут на таком же расстоянии от этого места.

Многие люди теряют жизнь. Местные жители уже знают, когда сбрасывается бомба и когда летит ракета. Может показаться, что это кошмар, от которого все хотят проснуться".

Богдан Бондаренко / Фото: Getty Images

Кроме того, Богдан пока не готов говорить о возвращении в Харьков. Он утверждает, что нашел для себя другую миссию во время войны.