Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Известный украинский паралимпиец наказан на 18 месяцев за нарушение дисквалификации

21 ноября, 10:43

Елена Павлова Елена Павлова

Обладатель Кубка мира по пауэрлифтингу "не досидел" полтора месяца и получил еще полтора года

Международный паралимпийский комитет отстранил украинского паралимпийца Антона Крюкова от турниров еще на 18 месяцев, сообщает сайт МПК. Спортсмен нарушил запрет на участие в соревнованиях во время дисквалификации. Ранее мы сообщали, что призерка Паралимпиады найдена мертвой в Тихом океане.

Реклама

Отметим, что в 2018 году Крюков получил двухлетнее отстранение за применение допинга. На чемпионате мира по пауэрлифтингу-2017 в Мехико у него нашли запрещенное вещество. Однако спортсмен нарушил условия дисквалификации, когда выступил на Кубке Украины по парапауэрлифтингу, который проходил с 6 по 8 декабря 2019 года в Днепре. Тогда как отстранение от соревнований действовало до 21 января 2020 года.


Фото НПО

Читайте также: Паралимпиец чудом спасся от акул во время тренировочного заплыва

В тренде
Многодетные звезды спорта: от Шевченко до секс-символа эпохи Бекхэма

В результате своей ошибки Крюков получил дополнительный 18-месячный бан, который начался с 22 января 2020 года и завершится 21 июля 2021 года. Напомним, что Антон – участник двух Паралимпийских игр, победитель чемпионата Европы и Кубка мира.

Реклама

Смотрите, как паралимпийская сборная Украины по фехтованию завоевала три "бронзы" чемпионата мира

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дисквалификация пауэрлифтинг паралимпийцы Антон Крюков
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пышногрудую волейболистку просили удалить Instagram из-за откровенных фото. Она ушла из спорта
Пышногрудую волейболистку просили удалить Instagram из-за откровенных фото. Она ушла из спортаДругие
Шахматы на потолке, наркотики и харассмент: гроссмейстер Павел Эльянов о
Шахматы на потолке, наркотики и харассмент: гроссмейстер Павел Эльянов о "Ферзевом гамбите"Кино
В зверском убийстве белоруса Бондаренко подозревают тренера сына Лукашенко
В зверском убийстве белоруса Бондаренко подозревают тренера сына ЛукашенкоХоккей
Гандболистки Херсона и Николаева устроили массовую драку во время матча (видео)
Гандболистки Херсона и Николаева устроили массовую драку во время матча (видео)Другие
Занималась футболом, плаванием и боксом, но ушла в модели. Горячие фото Шантель Залес
Занималась футболом, плаванием и боксом, но ушла в модели. Горячие фото Шантель ЗалесДругие
Сексуальная украинская саблистка сделала фото в стиле ню и приготовила сырники
Сексуальная украинская саблистка сделала фото в стиле ню и приготовила сырникиДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять