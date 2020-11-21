Известный украинский паралимпиец наказан на 18 месяцев за нарушение дисквалификации

Обладатель Кубка мира по пауэрлифтингу "не досидел" полтора месяца и получил еще полтора года

Международный паралимпийский комитет отстранил украинского паралимпийца Антона Крюкова от турниров еще на 18 месяцев, сообщает сайт МПК. Спортсмен нарушил запрет на участие в соревнованиях во время дисквалификации. Ранее мы сообщали, что призерка Паралимпиады найдена мертвой в Тихом океане.

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Отметим, что в 2018 году Крюков получил двухлетнее отстранение за применение допинга. На чемпионате мира по пауэрлифтингу-2017 в Мехико у него нашли запрещенное вещество. Однако спортсмен нарушил условия дисквалификации, когда выступил на Кубке Украины по парапауэрлифтингу, который проходил с 6 по 8 декабря 2019 года в Днепре. Тогда как отстранение от соревнований действовало до 21 января 2020 года.



Фото НПО

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В результате своей ошибки Крюков получил дополнительный 18-месячный бан, который начался с 22 января 2020 года и завершится 21 июля 2021 года. Напомним, что Антон – участник двух Паралимпийских игр, победитель чемпионата Европы и Кубка мира.

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