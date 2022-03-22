Герои Ирпеня: драматическая история спортивной солидарности разрушена "русским миром"

Полгода назад Ириной Коляденко восхищалась вся Украина дважды – сначала она завоевала бронзу Олимпийских игр в борьбе, а позже отдала подаренную квартиру в городе Ирпень своему тренеру Владимиру Яременко.
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Но реалии жизни в Украине изменились 24 февраля. Вторжение российских оккупантов разрушили множество историй мирных украинцев, в том числе и спортсменов. Медалистка игр Токио-2020 стала заложницей орков в родном процветающем Ирпене.
Коляденко до последнего оставалась под регулярными бомбардировками в родном доме, но сил терпеть настоящее уничтожение больше не было. Призерка олимпиады выложила все свои страдания на своей странице в Instagram.
Я была в Ирпене до последнего, я не могла так просто покинуть свой дом. Но меня заставили... российские орки, ракеты, танки! Но я верю в наших ребят, ВСУ, территориальную оборону, врачи, волонтеры и все люди, которые остались защищать наш город и нашу Украину.
Я знаю, что мы вернемся в наш родной Ирпень, где будет тихо. А инфраструктуру построим!!!
Слава Украине!!!