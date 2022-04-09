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Дочь Блохина показала ужасные последствия геноцида в Бородянке

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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9 апреля, 14:26
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Тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Блохина с волонтерской миссией съездила на родину своей бабушки
Ирина Блохина побывала в разгромленной рашистами Бородянке
Ирина Блохина побывала в разгромленной рашистами Бородянке / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Бородяка – один из наиболее пострадавших от российских оккупантов городов Украины. Число жертв исчисляется десятками. В городе спасатели продолжают искать погибших в разрушенных зданиях.

В многострадальном городе побывала дочь Олега Блохина Ирина. Вместе со своим мужем Алексеем Брынзаком они занимаются волонтерской деятельностью, помогая пострадавшим от войны украинцам. Ирина на свои глаза увидела зверства российских фашистов.

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"Бородянка. Не хватает слов, чтобы описать ужасы, которые мы видели. Мы ехали 4 часа, потому что все дороги разбиты. Сгоревшие машины с белым флагом и табличкой "Дети"... Пришлось ехать через заминированный лес, потому что мост разрушен.

Боясь мин, слава богу, мы приехали на Бородянку. Люди отрезаны от всего. Сотовой связи нет. Нет воды. Нет еды.

В Бородянке не осталось целых многоэтажных домов / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
В Бородянке не осталось целых многоэтажных домов / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Мы встречали людей, которые до сих пор ничего не слышат от взрывов. Их слух еще не восстановился. Они не могли говорить. В их глазах были ужасы, через которые они прошли, и боль, разрывающая сердце, и они были безмерно благодарны за то, что мы приносим еду.

Под руинами еще могут быть сотни людей. Все абсолютно разрушено. Все запасы еды закончились. Бесчисленные фермы разрушены. Поля усеяны миллионами бомб и осколков металла.

Женщина из Бородянки смотрит, как спасатели разбирают завалы, под которыми осталась ее семья
Женщина из Бородянки смотрит, как спасатели разбирают завалы, под которыми осталась ее семья / Фото: Коллаж: Сегодня

В данный момент мы не можем оправиться от ужасов и зверств геноцида и жестокого уничтожения.. Мы уже никогда не будем прежними. Мой муж и я помогаем всем, чем можем…

Самое безумное во всем этом то, что это был день рождения моего мужа, и это все, что он хотел сделать в свой день рождения – помочь…", – написала Ириша Блохина в своем Instagram.

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Отметим, что Бородянка – это родина матери Олега Блохина Екатерины Адаменко. Прославленная украинская спортсменка и тренер родилась в селе Небрат Бородянского района.

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Добавим, что Ириша Блохина замужем за Алексеем Брынзаком – сыном президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.

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Бавария

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22:00

Вильярреал

1.30

5.50

9.80

Ливерпуль

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Бенфика

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5.70

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6
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7
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Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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# Страна Имя Баллы
1
Шарль Леклер

Шарль Леклер

Ferrari
45
2
Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Ferrari
33
3
Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

Red Bull
25
4
Джордж Расселл

Джордж Расселл

Mercedes
22
5
Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

Mercedes
16
6
Эстебан Окон

Эстебан Окон

Alpine
14
7
Серхио Перес

Серхио Перес

Red Bull
12
8
Кевин Магнуссен

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Haas
12
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Валттери Боттас

Валттери Боттас

Alfa Romeo
8
10
Ландо Норрис

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McLaren
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11
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AlphaTauri
4
12
Пьер Гасли

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4
13
Фернандо Алонсо

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Alpine
2
14
Чжоу Гуаньюй

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Alfa Romeo
1
15
Мик Шумахер

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Haas
0
16
Лэнс Стролл

Лэнс Стролл

Aston Martin
0
17
Нико Хюлькенберг

Нико Хюлькенберг

Aston Martin
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Александр Албон

Александр Албон

Williams
0
19
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McLaren
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20
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Williams
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Премьер Лига Чемпионат Украины
#
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Г
О
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47
2
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45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
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10
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