Для россиян это нормально – брать чужие вещи. Гераскевич высмеял ряженого олимпийца

Российский гимнаст Иван Куляк опять вляпался в скандал. Во время бутафорного митинга-концерта в "Лужниках" 18 марта, юный рашист появился с чужой олимпийской медалью Рио-2016.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на ряженого "олимпийца" с чужими медалями.

In the first photo you can see Ivan, the same guy from the second photo. On the neck of which there is a medal from the Olympics Rio 2016 , an interesting fact that Ivan was then 14 years old and he didnt compete in OG, apparently taking other people's things is normal for them. pic.twitter.com/7fwxParQ8V