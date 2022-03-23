Для россиян это нормально – брать чужие вещи. Гераскевич высмеял ряженого олимпийца

Ложь и воровство – это скрепы, на которых держится российское псевдогосударство. Очередным доказательством этого утверждения стал скандал с гимнастом, который присвоил себе чужую медаль

Рашисты воруют не только чужые территории, но и медали / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Российский гимнаст Иван Куляк опять вляпался в скандал. Во время бутафорного митинга-концерта в "Лужниках" 18 марта, юный рашист появился с чужой олимпийской медалью Рио-2016.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на ряженого "олимпийца" с чужими медалями.

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"На первом фото виден Иван, тот самый парень из второго фото. На его шее медаль с Олимпиады Рио-2016. Интересный факт, что Ивану тогда было 14 лет, и он не выступал на ОИ. Наверное, это нормально для них – брать чужие вещи.



О каких олимпийских ценностях можно говорить? Таких спортсменов следует навсегда выгнать с международной арены. Это фото с концерта в "Лужниках", концерта, организованного в поддержку войны и убийства украинцев", – написал Гераскевич в Twitter.

In the first photo you can see Ivan, the same guy from the second photo. On the neck of which there is a medal from the Olympics Rio 2016 , an interesting fact that Ivan was then 14 years old and he didnt compete in OG, apparently taking other people's things is normal for them. pic.twitter.com/7fwxParQ8V — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) March 23, 2022

Это не первый скандал, в который попал Куляк. Во время недавнего этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, он прицепил на грудь букву "Z" – символ военной агрессии России против Украины.

Российский гимнаст должен быть дисквалифицирован за пропаганду войны / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

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Действительно, нельзя не согласится с Владиславом Гераскевичем, таких спортсменов необходимо пожизненно дисквалифицировать.