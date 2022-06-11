Чемпионка мира по пауэрлифтингу попала в смертельное ДТП

В Винницкой области в аварии разбилась чемпионка Паралимпиады-2020 Марьяна Шевчук. Пассажиры ее автомобиля не выжили

Марьяна Шевчук получила тяжелые травмы в автомобильной аварии / Фото: Коллаж: Сегодня

Авария произошла 9 июня в Хмельникском районе Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

За рулем автомобиля пребывала чемпионка Паралимпийських игр в Токио Марьяна Шевчук. По данным полиции, водитель не справилась с управлением и вылетала с трассы в кювет и врезалась в дерево.

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От полученных травм две пассажирки скончались в больнице.

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Сестра спортсменки сообщила, что состояние Марьяны Шевчук стабильно тяжелое.

Напомним, Марьяна Шевчук стала чемпионкой Паралимпиады 2020 года в Токио. На чемпионате мира в Тбилисси по пауэрлифтингу она установила мировой рекорд (133,5 кг), которым подтвердила статус сильнейшей спортсменки в мире в весовой категории до 55 килограмм.

Марьяна Шевчук на Паралимпиаде-2020 / Фото: Getty Images

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В январе 2019 получила титул лучшей пауэрлифтерки мира 2018 года.

Марьяна Шевчук / Фото: Getty Images

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