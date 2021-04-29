АСЖУ выберет лучших 7 мая на церемонии "Лучшие спортивные медиа Украины 2020"

7 мая в помещении PMHUB состоится торжественная церемония награждения "Лучшие спортивные медиа Украины 2020". Ассоциация спортивных журналистов Украины, которая является представителем международной организации AIPS, объявит имена победителей в 20 номинациях, среди которых награды за "Лучшее интервью", "Лучший репортаж", "Медиасобытие года". Также будут определены обладатели почетных званий "Лучший спортивный журналист", "Лучший футбольный журналист", "Лучший молодой журналист", лучшие медиа в соответствующих категориях: электронные СМИ, телевидение, радио, печатные издания.

АСЖУ основана в 1999 году и уже два десятилетия объединяет спортивную общественность, в частности, определяя лучших в соответствующих журналистских категориях. В этом году гала-награждение обещает быть ярким и более запоминающимся для лауреатов, поскольку АСЖУ поддержал генеральный партнер – бренд Parimatch, который помог в организации журналистского праздника.

Для определения лучших эксперты проанализировали журналистские работы 2020 года, голосованием определив три самые лучшие в каждой категории. После этого состоялось голосование по списку трех претендентов. Имена победителей будут сохранены вплоть до их объявления на церемонии вручения наград.

"Спортивные медиа переживают непростое время. Многие издания просто перестали существовать, журналисты массово потеряли работу. Мы должны не дать журналистике, в том числе спортивной, исчезнуть и должны поддержать наши спортивные СМИ. Эта премия для этого и призвана – поддержать коллег, которые несмотря ни на что остаются преданными профессии и работают в большей степени вопреки, а не благодаря", – отмечает президент АСЖУ Александр Гливинский.

А вот имена спортивных лауреатов 2020 года, определенных АСЖУ в конце прошлого года, уже известны: титул "Лучший спортсмен года" получила легкоатлетка Марина Бех-Романчук, "Лучшим тренером" признан ее наставник Вадим Крушинский, а "Командой года" журналисты назвали женскую биатлонную четверку, которая получила "бронзу" на чемпионате мира.