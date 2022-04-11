А вы еще ждете освободителей? В квартире чемпиона мира побывали орки

Фашистская орда принесла много горя украинским семьям. Супруга чемпиона мира по шахматам Владимира Баклана сняла на видео свою квартиру после нашествия рашистов.
"Это для тех, кто еще ждет русского мира и освободителей! Наша квартира в Гостомеле!" – написала Светлана в Facebook.
April 11, 2022
Владимир Баклан становился чемпионом Украины по шахматам в 1997 году. В 2000-м в составе сборной Украины выиграл бронзу шахматной Олимпиады, а в 2001 году стал чемпионом мира в командных соревнования.
Далее по теме
Напомним, в Киевской области продолжают фиксировать военные преступления российской армии после освобождения региона. Одним из пострадавших стал Александр Усик. Орки временно размещались на территории его имущества в Ворзеле.