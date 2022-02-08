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СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Украина защитила свою спортсменку в Пекине-2022! Данчу не пускали на старт

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
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8 февраля, 05:41
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Организаторы не пускали на старт украинскую сноубордистку Аннумари Данчу, якобы, из-за позитивного теста, который она не сдавала
Аннамари Данча в Пекине-2022
Аннамари Данча в Пекине-2022 / Фото: REUTERS

Сегодня на Олимпийских играх начались соревнования среди сноубордисток в параллельном гигантском слаломе.

И начались они для украинских болельщиков с нервотрепки. Аннамари Данча вовремя не вышла на старт. Не по своей вине. Нашу спортсменку не пускали, якобы из-за позитивного теста на коронавирус, который она сдала утром.

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Аннамари оперативно связалась с шефом украинской миссии Анной Сорокиной, которая тут же позвонила представителю Международного олимпийского комитета. Абсурдность ситуации была в том, что Данча не сдавала утром ПЦР-тесты.

Благодаря оперативной реакции нашего штаба, удалось отстоять права украинской спортсменки.

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Данча продолжает свои выступления на Олимпийских играх.

Читайте больше эксклюзивных олимпийских новостей в разделе "Мы в Пекине".

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