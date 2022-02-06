Фигурист из Киева объяснил российским СМИ, почему не говорит с ними по-русски

"Я украинец", – заявил российскому изданию Спорт-Экспресс Иван Шмуратко, на Олимпиаде в Пекине представляющий Украину в фигурном катании

Иван Шмуратко / Фото: Getty Images

20-летний украинец Иван Шмуратко ранее на Олимпиаде в Пекине не попался на провокацию российских журналистов. На вопрос корреспондента Матч ТВ на русском языке Шмуратко начал отвечать на английском. Хотя от него хотели услышать ответ на русском.

Теперь Шмуратко объяснил, почему так поступил.

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"Если у вас есть вопросы про фигурное катание или про меня, я открыт. Если я нужен для того, чтобы хайпануть… Я уважаю журналистов. Общение с вами – часть работы спортсмена. Если спортсмен дает интервью, он уважает журналистов. Если пресса не уважает спортсмена, а он еще и на бегу, это очень неприятно. Может, было некое недоразумение, но мне не понравилось, как много вылили на меня".

"Это мое желание. Вы написали – "украинские фигуристы не говорят". Я такого не говорил. Я сказал, что я – украинский фигурист. Я говорю по-украински и по-английски, потому что здесь международная пресса, я украинец", – сказал на украинском языке Шмуратко в интервью российскому Спорт-Экспрессу.

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Напомним, из-за положительного теста на коронавирус Шмуратко пропустил командные соревнования фигуристов на Олимпиаде в Пекине, но уже сдал отрицательный, поэтому сможет выступить в индивидуальных состязаниях 8 и 10 февраля.